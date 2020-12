Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : consolidation marginale Cercle Finance • 18/12/2020 à 09:49









(CercleFinance.com) - Le Nikkei reperd les +0,17% gagnés la veille et termine la semaine sous les 26.800, à 26.763, sur un modeste gain hebdo de +0,4%. Le Nikkei reste enfermé au sein d'un corridor 26.467/26.894 depuis le 25/11. Mais comme la figure s'apparente à un triangle haussier, le Nikkei devrait -sauf gros coup de stress- rallier les 28.000 (report d'amplitude) avant le 31 décembre et résister à l'attraction du gros 'gap' ouvert au-dessus de 25.555 le 20/11.

