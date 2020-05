Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : comblement du 'gap' des 20.613 du 6 mars Cercle Finance • 19/05/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'envole jusque vers 20.660 (comblement du 'gap' des 20.613 du 6 mars) mais réduit sa hausse à +1,5% à 20.433 au final... ce qui constitue néanmoins la meilleure clôture de le 11 mai (20.390) L'indice refranchit l'ex-plancher des 20.173 des 6, 15 et 26 août 2019 et se dirige vers le test de l'ex-plancher des 21.100 puis un comblement du 'gap' des 21.220 du 5 mars

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.49%