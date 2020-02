Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : comble le 'gap' des 22.207, teste les 22.100 Cercle Finance • 26/02/2020 à 09:31









(CercleFinance.com) - Tokyo dévisse jusque sur 22.127 (-2,5%) avant de réduire ses pertes à -0,8% à 22.428, ce qui porte son repli annuel à -5,2%. Le Nikkei a bien refermé le 'gap' des 22.207 du 15 octobre (ex-zénith du 19 septembre) pour revenir s'appuyer sur l'ex-zone de résistance des 24.100 (un précédent sommet fin janvier 2018). La correction amorcée sous forme d'un 'gap' de rupture sous 23.386 devrait déboucher sur le comblement du 'gap' des 21.600 du 10 octobre (règle du balancier).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.79%