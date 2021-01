Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : chute de -1,9%, repli hebdo de -3,38% Cercle Finance • 29/01/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (-1,9%) clôture au contact des 27.660, presque au plus bas du jour et termine la semaine sur une perte de -3,38%. Le risque de double-top sous 28.980 semble se confirmer : l'indice pourrait refermer un 'gap' resté béant au-dessus de 27.625 depuis le 7 janvier.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.89%