Nikkei : cède -0,42% vers 25.527, ferme le 'gap' des 25.456

(CercleFinance.com) - Le Nikkei cède -0,42% vers 25.527 mais conserve une avance de +1% sur la semaine écoulée. Le Nikkei a ainsi reperdu -2% depuis le test des 26.000 : l'indice a comblé ce vendredi le gros 'gap' ouvert lundi au-dessus de 25.456, il pourrait refermer le second ouvert le 6 novembre au-dessus de 24.389, c'est à dire 1.500Pts plus bas.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.42%