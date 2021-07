Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : casse les 28.000 pour démarrer le 2ème semestre Cercle Finance • 01/07/2021 à 09:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo entame le second semestre par un signal baissier: le Nikkei (-0,27%) aligne une 3ème séance de repli et en clôturant à 28.707, enfonce un peu plus nettement de l'ex support des 28.800 du 15 au 25 janvier. Le Nikkei s'expose à un décrochage vers le support des 27.410 du 13 mai, une étape qui pourrait précéder le comblement du 'gap' des 27.196 du 6 janvier puis des 26.854 (du 28/12/2021).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.29%