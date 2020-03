Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei :bondit au-delà de 18000, +forte hausse de la décennie Cercle Finance • 24/03/2020 à 09:15









(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'envole de +7,13% vers 17.092, une des plus fortes hausses depuis le printemps 2009. L'indice clôture même à proximité des ses 'plus haut' du jour (18.100) ce qui est techniquement une indication favorable. La bourse nippone n'est pas celle d'un pays en 'lockdown' pour 6 semaines ou plus, elle fait donc figure de refuge. Dans le cadre d'une tentative de rebond en 'V' couronnée de succès, le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 18.339 du 2 mars puis l'ex-plancher des 19.550 de la mi-janvier 2019.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +7.13%