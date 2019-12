Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : + belle séance de l'année, revient à 1% des sommets Cercle Finance • 13/12/2019 à 09:53









(CercleFinance.com) - Le bouchon de champagne vient de sauter à Tokyo (+2,55% à 24.023) qui venait de stagner durant 4 semaines entre 23.040 et 23.530 (le Nikkei venait d'ailleurs d'aligner 7 séances de quasi-stagnation entre 23.350 et 23.450): le Nikkei ouvre un 'gap' au-dessus 23.468 et s'envole vers 24.050, ce qui écarte totalement le risque de double-top sous 23.560/23.600 (08/11 et 26/11). Le Nikkei (qui enregistre sa plus forte hausse depuis le 12 février) comble 2 'gaps' d'un coup, celui des 23.730 du 8 octobre 2018 puis des 23.923 du 4 octobre 2018 et gagne +2,9% hebdo pour un gain annuel qui franchit la barre des 20%. Le Nikkei revient à 1,3% du zénith des 24.376 (au fixing d'ouverture) du 2 octobre 2018.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.55%