Nikkei : avalement haussier de +3,25%, semaine 'flat' information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 09:03

(CercleFinance.com) - Le Nikkei explose de +3,25% à la hausse, dans le cadre d'une des plus spectaculaires interventions des banques centrales sur le 'VIX' jeudi dès 15H30, faussant de façon totalement délibérée la perception du 'risque': il s'ensuit un des plus spectaculaires rebonds artificiels de la décennie et à Toyko, la hausse s'enclenche avant que le Nikkei ait pu combler le 'gap' des 26.224 du 3 octobre.

Le Nikkei refranchit les 27.000 (comblant le 'gap' des 26.921), effaçant les 4 précédentes séance de baisse pour finir la semaine inchangé, et au contact d'une forte résistance baissière court terme.

Lorsque les mécanismes du marché retrouveront leur mode de fonctionnement normal, la tendance baissière pourrait reprendre de plus belle : le Nikkei trouverait ensuite le support des 25.778 du 3 octobre qui coïncide avec le retracement du plancher des 25.750 du 12 mai et 20 juin dernier (ce qui n'exclut pas une incursion vers 25.700).