Nikkei : au-delà de 28.500, pourrait viser 29.000

(CercleFinance.com) - Le Nikkei reprend 1,45% à 28.550 et termine presque au plus haut du jour : l'indice a re-testé les 28.580, le zénith intraday du 11 octobre et dépasse les 28.500 affichés en clôture ce jour-là. Le prochain objectif pourrait être 29.000, c'est à dire 50% de retracement du mouvement de correction entre 30.500 (14/09) et 27.500 (6/10)... puis 29.350.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.46%