Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : après le test des 29.000, une pause s'impose ? Cercle Finance • 15/01/2021 à 10:17









(CercleFinance.com) - Le Nikkei consolide de -0,62% vers 28.519 après avoir brièvement testé les 29.000, établissant un nouveau plus haut depuis août 1990. Difficile de franchir le palier des 29.000 après une hausse linéaire de +72% depuis le 18 mars 2020 mais le pullback vers 25.500 n'invalide pas la tendance haussière. Si une correction plus ample s'enclenchait, l'indice pourrait refermer un 'gap' resté béant au-dessus de 27.625 depuis le 7 janvier. Le bilan hebdo a été ramené de +2% vers +1,35%, le score annuel reste proche de +0,4%.3

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.62%