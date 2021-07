Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : amorce un 3ème rebond dans la zone des 27.400 information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 10:29









(CercleFinance.com) - Le Nikkei reprend 0,6% vers 27.548 : le scénario d'un vers un triple-bottom dans la zone de 27.400 mérite d'être pris en considération (le 'plus bas' à 27.330 de la veille ne suffit pas à valider une alerte à la baisse). Sous 27.300, la situation se dégraderait fortement et la chute continuerait vers le 'gap' des 26.854 du 28 décembre 2020, niveau qui coïncide avec l'ex-résistance du 3 au 27/12). La tendance demeure globalement négative depuis la culmination sous 30.714 le 20 février dernier.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.58%