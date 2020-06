Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : amorce de correction en direction de 22400 et 21.100 Cercle Finance • 11/06/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - Le Nikkei corrige de -2,8% vers 22.472 après une série impressionnante de 11 hausses en 12 séances. Le Nikkei vient d'échouer -de peu- à combler le 'gap' des 23.378 du 21 février. Une correction s'enclenche inversement en direction du 'gap' des 22.402 du 2 juin et probablement des 21.475 du 27 mai : il n'existe d'ailleurs aucun support 'construit' avant la zone des 21.100Pts (ex seuil de timide rebond du 28 février au 4 mars). Après cet épisode de consolidation, le Nasdaq pourra peut-être s'attaquer au retracement du zénith des 23.800 d'ici l'été.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -2.82%