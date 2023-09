Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei: aligne une 8ème hausse (+0,62%), franchit les 33.200 information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 10:38









(CercleFinance.com) - La bourse de Tokyo (+0,62% à 33.241) aligne une série historique de 8 séances de hausse et comble largement le 'gap' des 33.203 du 1er août.

Le Nikkei semble bien parti pour retracer les 33.476Pts du 1er août et le record annuel des 33.750 des 19 juin et 3 juillet n'est qu'à 1,5% des plus hauts niveaux du jour (33.282).

Le Nikkei affiche désormais +27,4% depuis le 1er janvier, ce qui constitue également une performance historique sur un intervalle de 8 mois.

Seule Nasdaq (+34%) et la Grèce (+37%) font mieux cette année





