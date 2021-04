Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : à l'arrêt depuis 48H autour de 29.730Ptrs Cercle Finance • 08/04/2021 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le Nikkei reperd l'équivalent des 0,1% grappillés la veille. Le Nikkei peine à se redresser après le pullback survenu par 2 fois sous 30.200. Le Nikkei cale sous la résistance oblique unissant les 2 précédents sommets (30.700, 30.485). Le risque de consolidation moyen terme serait validé par la cassure des 28.400 (le 'M' baissier sous 30.500 se confirmerait).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.07%