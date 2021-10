Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : à l'arrêt au contact des 29.100 information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 11:57









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo consolide à l'horizontal (-0,03% à 29.098) après son envolée de la veille (+1,7%) et l'ouverture d'un gros 'gap' au-dessus de 28.668Pts. La tendance à la consolidation amorcée sous 29.490 n'est pas encore invalidée: il faudrait aller au-delà du 'gap' des 29.222 (29.139 au plus haut en intraday): le mouvement baissier pourrait se poursuivre en direction des 28.476Pts, le 'gap' du 14/10.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.03%