Nikkei : : à 22.160, égale son zénith du 20 au 26 sept 2019

(CercleFinance.com) - Le Nikkei rajoute +0,84% (à 20.062) et confirme le franchissement des 21.650Pts du 3 mars dernier: il ne s'arrête pas au comblement du 'gap' des 21.844Pts du 27/28 février et poursuit avec une grande facilité au-delà des 20.000, jusque vers 22.160, égalant son zénith du 23 et 26/09 à l'ouverture.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.84%