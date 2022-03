Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nikkei: 9ème séance de hausse sur 10, tutoie les 28.350 information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 10:08

(CercleFinance.com) - Le Nikkei (+1,1%) inscrit sa 9ème séance hausse en 10 séances et l'indice en termine au plus haut du jour à 28.252.

Il a désormais gagné plus de 3.100Pts depuis le 15/03 et plus de 3.600 depuis le 9 mars.



L'indice repart à la hausse et s'attaque à la résistance oblique moyen terme des 28.350 sans avoir comblé aucun des 4 'gaps' consécutifs restés béants au-dessus de 27.285 le 22/03, après 26.862 le 18/03, 25.864 le 16/03 puis 25.441 le 15/03.