Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : 9 hausse sur 10, +3,75% de gain hebdo Cercle Finance • 05/06/2020 à 09:00









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rajoute 0,74% vers 22.863 mais ne grimpe pas au-delà des 22.900 testés la veille. Le Nikkei aligne une 5ème hausse d'affilée (et 9 sur 10) : le gain hebdo s'élève à +3,75%et le prochain objectif est le comblement du 'gap' des 23.378 du 21 février, ensuite il ne restera plus que le retracement du zénith des 23.800 comme objectif.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.74%