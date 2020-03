Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +8% à 19.550, prochain objectif 20.200 Cercle Finance • 25/03/2020 à 09:31









(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'envole de +8,05% vers 19.550, la plus fortes hausses depuis le printemps 2009. L'indice clôture de nouveau à proximité des ses 'plus haut' du jour (19.565) ce qui est techniquement une indication favorable. La bourse nippone n'est pas celle d'un pays en 'lockdown' pour 6 semaines ou plus, elle fait donc figure de refuge: le Nikkei gagne ainsi près de +16% en 48H. Le comblement du 'gap' des 18.392 du 13 mars étant effectif, le prochain objectif devient 20.200 ex-plancher du 26 août 2019.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +8.04%