Nikkei : 5ème hausse, grimpe à 1% du zénith annuel du 16/02

(CercleFinance.com) - Le Nikkei (+0,9%) aligne une 5ème séance de hausse consécutive (et un second 'gap' à la hausse d'affilée au-dessus de 29.469) pour franchir haut la main la barre des 30.000 (à 30.1810Pts) : Tokyo continue de s'enthousiasmer à la perspective d'un changement de 1er ministre qui pourrait s'accompagner de nouvelles mesures de relance, ignorant la lourdeur de Wall Street et la dégradation des marchés de taux occidentaux. Le Nikkei vient de culminer à 30.242 : le prochain objectif -désormais tout proche- n'est autre que le retracement du zénith des 30.467 du 16 février.

