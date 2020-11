Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : Cercle Finance • 05/11/2020 à 09:08









(CercleFinance.com) - Le Nikkei double la mise avec un nouveau gain de 1,73% vers 24.105, inscrivant sa meilleure clôture depuis le 21 janvier (et terminant au plus haut du jour). La bourse nippone pulvérise la résistance des 23.700 et affiche désormais un gain annuel de +1,9% : le Nikkei soulève la résistance de clôture des 24.083 du 21 janvier 2020 et inscrit également un nouveau record annuel intraday à 24.112 contre 24.108. Le prochain objectif n'est autre que le zénith des 24.500 du 3 octobre 2018.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.73%