Nikkei : 4ème séance de repli, sur 29.100 cette fois information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 10:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo recule (-0,6%) pour la 4ème séance consécutive, vers 29.107, et clôture une fois de plus non loin des plus bas en intraday (29.080). Le Nikkei se rapproche encore peu du comblement du 'gap' des 28.476Pts du 14/10.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.61%