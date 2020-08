Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : 4ème séance de hausse consécutive, s'adjuge +0,17% Cercle Finance • 14/08/2020 à 09:24









(CercleFinance.com) - Le Nikkei aligne à l'arrachée une 4ème séance de hausse consécutive et s'adjuge +0,17% à 23.290 pour finir la semaine sur un score fleuve de +4,3%, une des meilleures performances 'hebdo' de l'année, et assurément de l'été 2020. Le Nikkei a été tester 23.338 au plus haut, manquant de peu le comblement du 'gap' des 23.378 du 21 février. Au-delà, le Nikkei pourrait tester le zénith des 23.591 du 8 novembre 2019.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.17%