Nikkei : +4,25% en 48H, renoue avec le plancher du 4/10/2019

(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'envole de +2,5% après +1,75% la veille à 20.271: cela fait +4,25% en 48H parce que la BoJ a promos 'd'en faire plus encore' pour soutenir l'économie' (c'est à dire en réalité, les marchés) L'indice vient d'effectuer le comblement du 'gap' des 21.220 du 5 mars et de tester par la même occasion l'ex-plancher du 4 octobre 2019 à 21.278.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.55%