Nikkei : 3ème séance quasi 'flat', gain hebdo de +1,4%,

(CercleFinance.com) - Avec une clôture à +0,2% (à 29.768) le Nikkei aligne une 3ème séance quasi 'flat' mais la volatilité intraday a été forte avec un plafonnement vers 30.064 suivi d'une rechute de -1%, ce qui débouche tout de même sur un gain hebdo +1,4%

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.20%