Nikkei: 3ème séance de consolidation à plat mais -2,5% hebdo

(CercleFinance.com) - Le Nikkei reperd 0,26% après un rebond de +0,28% qui faisait suite à un effritement de 0,26% : retour à la case départ, c'est à dire 38.754... la perte hebdo s'établissant à -2,5%

L'indice confirme la sortie par le bas de son canal ascendant court terme amorcé le 7 février depuis un plancher de 36.000Pts.

Le gain de +12% en ligne droite du Nikkei pourrait rapidement être corrigé de -50%: ce sera le cas vers 38.200 (l'indice a frôlé l'objectif à 0,5% près ce matin).

Resterait ensuite à combler les 'gaps' des 14 février (37.825Pts) puis du 8 février (36.195), avant de rejoindre le petit palier de soutien des 35.750Pts des 25 et 31 janvier (soit +2.300Pts par rapport au 1er janvier)





