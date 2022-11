Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei: +3% vers 28.263, retrace le zénith du 9 juin information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 10:48









(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'envole de +3% vers 28.263 pulvérise l'ex-résistance oblique baissière (27.700) pour se hisser jusque vers 27.330 en intraday.

Mais l'indice ne fait que retracer son 'plus haut' du 9 juin dernier et il lui reste à combler le 'gap' des 28.530 du 13 septembre puis à re-tester le zénith des 28.614 inscrit en intraday ce jour là.





