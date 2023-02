Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei: 3 replis et 2 hausses marginales, gain hebdo de 0,6% information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (+0,3% à 27.671) aligne une 5ème séance de variation symbolique, en score final comme en intraday.

Le bilan hebdo est positif de +0,6% mais c'est comme s'il ne s'était rien passé : chaque jour aurait du donner lieu à une clôture à 27.671Pts !

Le Nikkei poursuit la consolidation -à l'horizontal- amorcée sous la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 27.850 (elle unit les précédents sommets des 29.222 puis 28.373, testés les 17 août et 25 novembre dernier): toujours pas de basculement dans un mouvement correctif, toujours pas de signe de réactivation de la tendance haussière.





