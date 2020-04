Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +3% à 19.640, peut viser 20.600 Cercle Finance • 14/04/2020 à 09:03









(CercleFinance.com) - Le Nikkei déborde en force la zone de résistance des 19.550 du 25 mars avec un gain de +3% à 19.640 (test de 19.705 en intraday). Le prochain objectif se situe désormais vers 20.600, l'ex-'gap' de rupture baissier du 6 mars.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +3.13%