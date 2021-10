Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +3,65% hebdo, dont la moitié des gains ce vendredi information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 10:30









(CercleFinance.com) - Le Nikkei finit la semaine en trombe, sur un gain de 1,81E à 29.069Pts et engrange +3,65% en 5 séances. Le Nikkei effectue 50% de retracement du mouvement de correction entre 30.500 (14/09) et 27.500 (6/10): le prochain objectif devrait se situer vers 29.350, soit 62% de retracement de la baisse du 14/09 au 06/10.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.81%