Nikkei : 2ème repli insignifiant, 0,3% reperdu en 2 séances

(CercleFinance.com) - Le Nikkei aligne une seconde séance de consolidation insignifiante (-0,28% après -0,04% à 38.363) et stationne à 1% du zénith intraday des 38.865 établi vendredi, un niveau jamais revu depuis 34 ans.

Le Nikkei ne lâche quasiment rien après une hausse stratosphérique de +4,3% la semaine passée et un gain annuel de +15% (et +6.200Pts depuis le 4 janvier).

Mais le risque de correction n'est pas inexistant car le Nikkei vient de laisser 2 'gap' béants : le premier ce vendredi 16/02 (au-dessus de 38.188), le second remonte au 7 février (au-dessus de 36.188).





