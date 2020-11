Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +2% et +26% en 10 séances, + rapide hausse en 30 ans Cercle Finance • 16/11/2020 à 09:21









(CercleFinance.com) - Le Nikkei entame la semaine en boulet de canon avec un gain de +2% au-delà des 25.900, au plus haut depuis 29 ans. L'indice a désormais repris plus de 6.000Pts depuis le 30 octobre (en 9 séances de hausse sur 10), soit +26,2%, une des plus fortes hausse de l'histoire et assurément la plus rapide depuis 30 ans. Le Nikkei ouvre un gros 'gap' au-dessus de 25.456, le second depuis le 6 novembre (au-dessus de 24.389, c'est à dire 1.500Pts plus bas).

