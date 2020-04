Nikkei : +2,7%, la BoJ en mode 'no limit' abolit le 'marché'.

(CercleFinance.com) - Le Nikkei reprend 2,71% à 19.783, effaçant l'intégralité de la correction de -2,35% subie la semaine précédente.

La BoJ annonce qu'il n'existe plus de plafond au rachat -à la monétisation- de la dette : c'est du 'no limit' et le même principe vaut désormais pour les actions.

Le Nikkei se maintient (est maintenu délibérément par la BoJ) au-dessus d'un support oblique issu des 2 points bas (16.552 du 19 mars et 17.820 du 3 avril) et reste orienté positivement à court terme (l'inverse n'est plus permis) et pourrait re-tester l'ex-plancher des 20.200 de l'été 2019 dans la foulée, si la BoJ en décide ainsi.