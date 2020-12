Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +2,66% à 27.600, passe en mode haussier 'no limit' Cercle Finance • 29/12/2020 à 09:06









(CercleFinance.com) - Le Nikkei explose à la hausse de +2,66% et en termine au plus haut de 30 ans, à 27.568, après avoir culminé à 27.600: l'indice ressort par le haut du corridor 26.380/26.900 et matérialise instantanément le potentiel de hausse de +520Pts ainsi libéré. Le Nikkei passe en mode 'no limit' à la hausse et tous les algos de la planète ont immédiatement 'payé' ce gros signal haussier déclenché par le franchissement des 27.000.

