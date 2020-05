Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +2,56%, renoue avec ses planchers de mi-août 2019 Cercle Finance • 08/05/2020 à 12:10









(CercleFinance.com) - Le Nikkei connait une envolée de 2,56% et l'indice en termine à 20.180 (au plus haut du jour et de la semaine): il retrace quasiment son zénith du 30 avril (20.260 en fin d'année fiscale) et le plancher des 20.173 des 6, 15 et 26 août 2019. Le Nikkei pourrait tenter le débordement des 20.350 en direction des 20.614 ('gap' du 6 mars) puis des 21.220 ('gap' du 5 mars).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.56%