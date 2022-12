Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei:-2,5%, la BoJ laisse son taux directeur monter à 0,5% information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 09:18









(CercleFinance.com) - Le Nikkei décroche de -2,5% (à 26.568) et pulvérise le bas de la fourchette 27.500/28.500, alors que la Banque du Japon (BoJ) a 'élargi' (vers le haut bien sûr) jusqu'à 0,5% la fourchette de fluctuation du rendement des emprunts d'Etat à dix ans.

Elle maintenait depuis près de dix ans une politique ultra-accommodante, en fixant pendant des années le taux long à 'zéro' puis en les laissant remonter vers 0,25% ces derniers mois.

Une rechute du Nikkei vers de 26.500 n'aura donc pris qu'une séance (26.

420 au plus bas, le 'gap' des 26.410 du 13 a bien failli être comblé) et le re-test du plancher majeur des 25.750 (12 mai, 20 juin, 3 octobre) semble imminent.







