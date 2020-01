Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +2,3%, le 'gap' des 23.850 en ligne de mire Cercle Finance • 09/01/2020 à 09:56









(CercleFinance.com) - Splendide contrepied haussier du Nikkei (+2,3%) qui a rebondi la veille sur 22.950 et qui rouvre sur un 'gap' au-delà de 23.500 et referme d'un même élan le 'gap' des 23.656 ouvert à la baisse lundi. L'ex-plancher des 23.040 du 21/11 ayant été préservé et la résistance des 23.600 refranchie, le Nikkei pourrait s'en aller refermer le 'gap' de rupture des 23.850 du 27 décembre. En cas de nouveau pullback sous 23.000, le Nikkei s'en irait refermer le 'gap' des 22.220 du 15/10/2019.

