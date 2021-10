Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -2,2%, cassure du support oblique ascendant des 2800 information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 14:18









(CercleFinance.com) - Le Nikkei perd encore -2,2% à 27.822, ce qui porte à -5,8% son repli en 3 séances. Tokyo confirme la menace d'un double-sommet sous 30.750 et referme le 'gap' des 28.158 (du 31/8). La cassure du support oblique ascendant des 28.000 constitue un nouveau signal très négatif qui libère un potentiel de repli en direction du plancher des 27.013 du 20 août. Un basculement sous 27.000 validerait le grand 'M' baissier annuel sous 30.715/30.795

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -2.19%