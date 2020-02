Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -2,15%, se rapproche du 'gap' des 21.820Pts Cercle Finance • 27/02/2020 à 10:24









(CercleFinance.com) - Nikkei chute de -2,15% vers 21.948, l'indice se rapproche d'un comblement du 'gap' des 21.820Pts du 11 octobre. Le support suivant se situe vers 21.300/21.320 et remonte au 3 ou 4 puis au 10 octobre dernier. La sortie du corridor 24.100/22.900 induisait un potentiel de repli 'mécanique' vers 21.700

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -2.13%