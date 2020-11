Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +2,12% à 24.840, pulvérise le zénith des 24.500 Cercle Finance • 09/11/2020 à 09:00









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (+2,12% à 24.840) ouvre un énorme 'gap' au-dessus des 24.530 et pulvérise la résistance formée par le zénith des 24.500 du 3 octobre 2018: c'est un 'stop' majeur moyen terme ainsi qu'un plus haut depuis près de 30 ans... les 25.000 seront bien testés.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.12%