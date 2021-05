Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +2,1% et gain hebdo de +3% (à 29.150). Cercle Finance • 28/05/2021 à 09:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo a fini en forte hausse de 2,1% à 29.150 ce vendredi au prétexte des progrès de la campagne de vaccination au Japon et de la résurgence d'espoir d'une reprise économique rapide. Le Nikkei termine ainsi la semaine sur un gain de +3% et vient tester l'oblique baissière moyen terme unissant les 3 sommets descendant (16/02 à 30.700, puis 18/03 et 06/04). En effaçant la résistance des 28.800 du 15 au 25 janvier, le Nikkei s'ouvre la possibilité d'aller refermer le 'gap' 29.346 du 10 mai

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.10%