Nikkei : +1%, se repositionne juste au-dessus des 29.000

(CercleFinance.com) - Le Nikkei rebondit de +1% à 29.028 et se redonne un peu de marge par rapport au support des 28.800, l'ex-résistance du 14 au 27 janvier: c'est le seuil en-dessous duquel la tendance moyen terme à son tour pourrait être menacée avec 27.663 (plancher du 29 janvier) puis le 'gap' des 26.864 du 28/12/2020 en ligne de mire.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.99%