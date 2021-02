Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +1% et +3,5% en 3 jours, zénith des 28.822 en vue. Cercle Finance • 03/02/2021 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le Nikkei double la mise (+1% supplémentaire) à 28.646 et en termine une nouvelle fois presque au plus haut du jour (28.669), portant son avance à +3,5% cette semaine. Le Nikkei referme ainsi le 'gap' resté béant au-dessous de 28.542 le 27/01 et se rapproche du zénith de 30 ans des 28.822 du 25 janvier. En cas de rechute, le Nikkei pourrait s'en aller combler le 'gap' ouvert au-dessus de 27.625 depuis le 7 janvier.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.00%