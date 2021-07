Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -1% à 28.003, lourd repli hebdo. Cercle Finance • 16/07/2021 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rechute de -1% vers 28.003 (27.847 au plus bas), soit plus de -2% en 48H, ce qui réactive le scénario en 'rounding-top' sous 29.440Pts. Le scénario d'un double-bottom sur 27.400 n'est pas non plus invalidé mais on se dirige peut-être vers un triple-bottom. La tendance demeure globalement négative depuis la culmination sous 30.714 le 20 février dernier.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.98%