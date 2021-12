Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +1,9% à 28.455 information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - Le Nikkei bondit de +1,9% à 28.455 après avoir gagné plus de 2,5% en séance à 28.618 Tokyo invalide sa tendance baissière au-delà de 28.300 et amorce une reprise en 'V' qui pourrait se prolonger en direction de 29.400.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.89%