Nikkei : +1,88%, referme le 'gap' des 22.646 du 28 juillet

(CercleFinance.com) - Le Nikkei efface le terain perdu lors des 3 séances de baisse précédentes et s'envole de +1,88% vers 22.750 pour refermer au passage le 'gap' des 22.646 du 28 juillet). Le Nikkei teste la résistance unissant les 2 précédents sommets: les 23.180 du 8 juin puis les 22.950 du 15 juillet... s'offrant la possibilité d'aller retracer les 2 successivement ces jours prochains.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.88%