Nikkei : +1,8% vers 27.495

(CercleFinance.com) - Le Nikkei met fin à une série de 6 séances de consolidation sur 7 et reprend trois quart du terrain perdu la semaine passée (-2,5%) avec un gain de +1,8% vers 27.495Pts Le Nikkei se replace au-dessus de la zone support des 27.300/27.280 (du 30 juillet) mais n'invalide pas le risque de poursuite du repli en direction de 26.435.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.78%