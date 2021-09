Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +1,8%, le changement politique euphorise information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 09:00









(CercleFinance.com) - Le Nikkei prend +1,83% à 29.660Pts après avoir déjà pris plus de 2% vendredi : Tokyo continue de s'enthousiasmer à la perspective d'un changement de 1er ministre qui pourrait s'accompagner de nouvelles mesures de relance Le Nikkei referme au passage le 'gap' des 29.263 du 16 juin juin et pulvérise le zénith des 29.441 du 15 juin dans la foulée. Le prochain objectif n'est autre que le re-test des 30.000

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.83%