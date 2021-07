Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -1,8%, casse 27.385, passe négatif sur l'année 2020 information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 10:42









(CercleFinance.com) - Le Nikkei replonge soudainement de -1,8% vers 27.284 et pulvérise le support des 27.385 (13 mai, 20 juillet) : la situation se dégrade fortement sous ce seuil et l'indice risque de décrocher en direction du 'gap' des 26.854 du 28 décembre 2020, niveau qui coïncide avec l'ex-résistance du 3 au 27/12), puis du support des 26.440 des 8 et 22/12/2020 La tendance négative en vigueur depuis la culmination sous 30.714 le 20 février dernier est réactivée, le Nikkei repasse négatif par rapport au 1er janvier, le mois de juillet s'avère négatif de -5,24% et l'indice pourrait venir refermer le 'gap' des 25.555 du 20/11/2020 ou des 24.390 du 6/11/2020.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.80%